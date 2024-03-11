"بري كلاس وجامعة شرق فنلندا" تحتفلان بإطلاق أول منصة سعودية فنلندية لتدريب المعلمين

احتفلت بري كلاس وجامعة شرق فنلندا، يوم السبت الموافق ٢ مارس ٢٠٢٤ في الرياض، بإطلاق أول منصة سعودية فنلندية لتدريب المعلمين.
جاء ذلك امتدادًا لاتفاقيات سابقة؛ حيث تم توقيع اتفاقية مع جامعة شرق فنلندا يوم الاثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣، لتقديم برنامج تدريب المعلمين على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية.
ويهدف البرنامج لتطوير معلمين متخصصين في التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ومرحلة رياض الأطفال؛ لتعزيز مهارات المعلمين المهنية في التدريس؛ حيث يتماشى هذا البرنامج مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقالت الرئيس التنفيذي آلاء الصويلح: إن أول منصة سعودية فنلندية تعتبر نموذجًا تعليميًّا شاملًا فريدًا قابلًا للقياس؛ للتأكد من المخرجات التعليمية سواءً كان ذلك على مستوى المعلمين أو الطلاب.
وأضافت "الصويلح": إن بري كلاس وشراكاتها في الميدان التعليمي، تجاوزت -ولله الحمد- جميع التحديات وجاهزة بإذن الله لجني الثمار.
وتتزامن هذه المبادرة مع التزام وزارة التعليم بتدريب المعلمين من خلال طرق عديدة.
وقالت المحاضرة الفنلندية في جامعة شرق فلندا Ulla: "يشرّفنا أن نكون جزءًا من رؤية ٢٠٣٠، ونجلب أحد أفضل أنظمة التعليم في العالم إلى المملكة العربية السعودية لتدريب وتطوير المعلمين".