"بري كلاس وجامعة شرق فنلندا" تحتفلان بإطلاق أول منصة سعودية فنلندية لتدريب المعلمين

وقالت الرئيس التنفيذي آلاء الصويلح: إن أول منصة سعودية فنلندية تعتبر نموذجًا تعليميًّا شاملًا فريدًا قابلًا للقياس؛ للتأكد من المخرجات التعليمية سواءً كان ذلك على مستوى المعلمين أو الطلاب.