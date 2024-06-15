نائب مفتي عام المملكة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أسمى عبارات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1445هـ، كما هنأ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم.
وأشاد بالجهود الكبيرة والرائعة والمتكاملة والمتناغمة لكل الجهات العسكرية والمدنية في حج هذا العام 1445هـ. والذي سار وفق توجيهات سديدة للقيادة الرشيدة في تقديم كل التسهيلات لضيوف وحجاج بيت الله الحرام.
وقال: إن ما نراه من نجاحات باهرة والحمد لله، هي من نتائج حرص القيادة حفظها الله بعد توفيق الله. حيث تقوم الدولة بمختلف أجهزتها بخدمة ضيوف الرحمن دون استثناء. وتوفر لهم كل الخدمات المتميزة التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.
وأضاف لقد شهد موسم حج هذا العام الكثير من الجهود والإضافات والخدمات الجديدة، ورأينا مما يسعد القلب -وليس بغريب- تسابق كل الجهات لتقديم الخدمات المتقدمة في سائر المجالات، ومعتبرًا أن ما تقوم به الحكومة الرشيدة أساس نتاج تلك الجهود الموفقة بإذن الله تعالى حيث رأينا النجاحات المتوالية، وسهولة أداء الحجاج لمناسكهم مما يشهد به القاصي والداني ولا ينكره إلا جاحد.
ودعا المولى عز وجل أن يديم على المملكة قيادة وشعبًا عزها وتقدمها ورقيها، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وصالح أعمالهم. وأن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة قيادتها المسددة بإذن الله ويحفظها وأمنها واستقرارها وكل بلاد المسلمين عامة.