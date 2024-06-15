نائب مفتي عام المملكة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع نائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أسمى عبارات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1445هـ، كما هنأ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وصالح أعمالهم.