في أجواء إنسانية.. "أسس" تحتفي بأبناء جمعية "إنسان"

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها المجتمعية المستمرة، والتي تهدف إلى دعم جودة الحياة وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيمانًا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر.