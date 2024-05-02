"أبيان المالية" تغلق جولتها الاستثمارية بقيمة 68 مليون ريال بقيادة STV ومشاركة واعد فنتشرز ورزم للاستثمار

أعلنت أبيان المالية الشركة الرائدة في مجال المستشار الآلي في المملكة العربية السعودية عن إغلاق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 68 مليون ريال (18 مليون دولار أمريكي) بقيادة شركة STV وبمشاركة واعد فنتشرز (أرامكو)، ورزم للاستثمار.

انطلقت أبيان المالية في أغسطس 2022، لتغيّر مشهد الاستثمار في المملكة من خلال توفير حلول استثمارية وادخارية للأفراد بطريقة آلية سهلة الاستخدام ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. حيث يُمكّن تطبيق أبيان المستخدمين من إدارة استثماراتهم وتوزيعها عبر أصول متنوعة بكفاءة عالية؛ لتحقيق أهدافهم المالية.

وبهذه المناسبة، علّق عبدالله الجريوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان المالية قائلاً: "بدأت فكرة أبيان كتعزيز وتطوير لمجال إدارة الأصول في المملكة للأفراد وهو أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي. واليوم نفخر بتجاوز استثمارات عملاء أبيان لأكثر من 1.4 مليار ريال سعودي، وأكثر من 300 ألف مستخدم. كما نعتزم إطلاق منتجات جديدة ومتنوعة في الفترة القادمة لتكون أبيان الشركة الرائدة في تقديم المنتجات الاستثمارية للأفراد".

ومن ناحيته، ذكر الشريك المؤسس لشركة أبيان المالية، صالح العقيل: "هذا التمويل يسلط الضوء على إمكانات صناعة الاستثمار الحديثة في المملكة، فمنذ انطلاقنا قدمنا العديد من المنتجات الاستثمارية الفريدة للأفراد، بما في ذلك محافظ الأبناء، ومحفظة الادخار ذات العائد العالي، والاستثمار الدوري من خلال خدمة الاقتطاع الشهري وغيرها من المنتجات. كما أن رحلتنا دليل على البنية التحتية القوية للتكنولوجيا في المملكة، حيث قمنا بتنفيذ أكثر من 4 ملايين عملية تداول لعملائنا، وأكثر من 600 ألف عملية توزيع الأرباح منذ الاطلاق".

فيما علق يزيد التركي، رئيس استثمار في صندوق STV، بالقول: "في فترة قصيرة مكنت أبيان قاعدة كبيرة من المستثمرين لأول مرة من الوصول إلى حلول مختلفة لإدارة الثروات للجميع من خلال نموذج المستشار الآلي عبر الهواتف الذكية، وهذه خطوة أولى لتمكين المستثمرين بمختلف خلفياتهم الاستثمارية من الوصول إلى حلول شاملة في قطاع إدارة الاستثمار والاستشارات المالية والذي تتجاوز قيمته 300 مليار ريال في المملكة. يسعدنا اليوم إعلان شراكتنا مع عبدالله وصالح والفريق في رحلتهم لرقمنة قطاع إدارة الثروات في المملكة".

ومن جهته أشار المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز: "يعكس استثمارنا في أبيان المالية التزامنا بدعم الشركات ذات النمو المتسارع والتي تساهم في تعزيز الشمول المالي في المنطقة، ويسعدنا الانضمام إلى رواد الأعمال عبدالله الجريوي وصالح العقيل في رحلتهم لخلق فرص أوسع للمستثمرين الأفراد فيما يخص خيارات الاستثمار والادخار؛ وذلك بهدف تعزيز أحد مستهدفات رؤية 2030 في تحقيق نسبة ادخار شخصي تمثل 10% في المملكة".

ومن جانبه أضاف عبدالله طارق القصبي الرئيس التنفيذي لشركة رزم للاستثمار:" تتميز أبيان بتقنية مالية متقدمة ومنتجات استثمارية مبتكرة تناسب متطلبات السوق الحالي والمستقبلي، حيث تميزت بكونها أول تطبيق يطلق منتج ادخاري بعوائد يومية للأفراد ذات تجربة عميل سلسلة تتماشى مع فلسفتنا في شركة زرم للاستثمار".

وتعتزم الشركة للاستفادة من هذه الجولة في تحسين خدمات التطبيق، وإطلاق منتجات استثمارية ابتكارية ومتنوعة تستهدف شريحة واسعة من العملاء؛ لتسرّع من نمو أعمالها في المملكة، وتعزّز تواجدها في السوق.