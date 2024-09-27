من نيويورك.. المملكة تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

وقال وزير الخارجية: "إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة".