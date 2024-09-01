"هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز الملكية" تشدد على منع الصيد داخل نطاقها ونطاق "محمية الملك خالد"

وأوضحت أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز التوازن البيئي، والمحافظة على التنوع الأحيائي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، والحد من الآثار السلبية التي يسببها الصيد للكائنات الفطرية ويمنعها من القيام بدورها الحيوي في عملية التوازن البيئي.