الصين: محادثات السعودية حول أوكرانيا ساعدت على تعزيز توافق دولي في الآراء

تجدر الإشارة إلى أن الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة السعودية، هي: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، الإمارات، بريطانيا، الأمم المتحدة، أمريكا.