الصين: محادثات السعودية حول أوكرانيا ساعدت على تعزيز توافق دولي في الآراء

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن المحادثات حول الأزمة الأوكرانية التي استضافتها السعودية ساعدت على تعزيز توافق دولي في الآراء.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الخارجية الصينية في بيان صادر عنها، إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، لي هوى، أجرى اتصالات مكثّفة مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، كما استمع إلى آراء ومقترحات جميع الأطراف، لافتة إلى أن المحادثات عزّزت الإجماع الدولي بشكل أكبر.
وفي وقتٍ سابقٍ، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي، بأن المشاركين في المشاورات بشأن أوكرانيا التي عُقدت في مدينة جدة اتفقوا على أن تسوية النزاع السلمية تعتمد على وحدة أراضي أوكرانيا.
وبحسب الدبلوماسي، أعرب المشاركون في محادثات جدة عن دعمهم المشترك لفكرة أن احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي تسوية سلمية.
واستضافت مدينة جدة مشاورات حول تسوية النزاع في أوكرانيا يومَي 5 و6 أغسطس الجاري، ويشارك في المؤتمر مندوبون من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولم تتم دعوة روسيا.
من جانبه، قال البيت الأبيض، أمس الأحد، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض، أن "مشاورات جدة حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".
وكان السبت الماضي، قد عُقد في جدة اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لـ 40 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، برئاسة الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني.
وعبّر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة للدعوة لهذا الاجتماع واستضافته.
يأتي هذا الاجتماع استمراراً للجهود والمساعي الحميدة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي يبذلها في هذا الشأن منذ مارس 2022.
تجدر الإشارة إلى أن الدول والمنظمات التي شاركت في الاجتماع برئاسة السعودية، هي: الأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، تركيا، أوكرانيا، الإمارات، بريطانيا، الأمم المتحدة، أمريكا.