"عسيري": استضافة القصيم للمؤتمر الدولي لسلامة المرضى سيجعل من المنطقة مثالاً صحياً يُحتذى به

وتابع قائلاً: "إن الجائحة ساهمت في تفعيل إدارة الأزمات، وكيفية إدارتها، كما ساهمت في احترافية إيصال الرسالة الصحية إلى المستهدفين في وقت قياسي ومناسب، ومن هنا أستطيع التأكيد على أن أزمة كورونا، رغم أنها كانت صعبة على الجميع، إلا أننا خرجنا منها بمكاسب كبيرة في تعزيز البرامج الصحية والوقائية وإدارة الأزمة بشكل احترافي، وهذا يصب في سلامة المريض".