طالبات جامعة الملك عبدالعزيز يحصدن جائزتين دوليتين في مؤتمر معماري البيئة بفرنسا

حققت طالبات برنامج الماجستير بجامعة الملك عبدالعزيز، من كلية العمارة والتخطيط – قسم عمارة البيئة، المركز الثالث والجائزة الخاصة في المسابقة الدولية التي نظمها الاتحاد الفرنسي لمعماري البيئة بمدينة نانت الفرنسية، بالتزامن مع المؤتمر السنوي الـ61 للاتحاد الدولي لمعماري البيئة.
وتمكنت فرق الطالبات، تحت إشراف الدكتور عامر محمد حبيب الله، من المنافسة أمام طلبة يمثلون 34 جامعة من مختلف أنحاء العالم، حيث قدمن حلولًا واستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتطوير مواقع مختارة في مدينة نانت.
فاز فريق المهندسة لمى المالكي بالمركز الثالث عن مشروع "إحياء نهر إردر"، الذي تناول موقعًا ذا قيمة طبيعية وتاريخية على ضفاف النهر شمال نانت، ويواجه تحديات بيئية وحضرية.
وارتكزت الرؤية على تحويل النهر إلى محور حيوي ومستدام، عبر إحياء الأراضي الرطبة، ودمج النهر بالمدينة بمساحات تفاعلية، وإنشاء حديقة رياضية كبرى، وتعزيز النقل المستدام من خلال ربط المرافق بالترام والقوارب.
وتضمنت الحلول إنشاء ممرات مائية عائمة (Floating Pathways) ومسارات مشي لتمكين الناس من الاقتراب من الماء، إضافة إلى دمج المساحات الخضراء مع ضفاف النهر.
أما فريق المهندسة منار الزايدي فحصد الجائزة الخاصة عن مشروع "تكامل جزر اللوار"، الذي تناول موقع Loire Amont، جامعًا بين الأحياء الحضرية والجزر النهرية.
وتحدّى المشروع مشكلة تجزئة الجزر والفجوة الاجتماعية وخطر الفيضانات، من خلال تحويل النهر من "حاجز جغرافي إلى محور للتواصل والتكامل" بين الجزر الثلاث، وتقديم حلول تصميمية مبتكرة توازن بين احتياجات الإنسان ومتطلبات البيئة.
تهدف المسابقة إلى إبراز دور تخصص عمارة البيئة في التخطيط الحضري المستدام ومواجهة تحديات التغير المناخي والفيضانات، مع تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
ويُذكر أن الاتحاد الفرنسي لمعماري البيئة، المنظم للمسابقة، هو الممثل الرسمي لفرنسا في الاتحاد الدولي، فيما تُعد مسابقة الاستديو الدولي – التي تأسست عام 2024 – منصة عالمية لتعزيز التبادل المعرفي في مجالات عمارة البيئة والتصميم الحضري.
وقد بدأت المنافسة هذا العام في فرنسا وحقق خلالها طلاب جامعة الملك عبدالعزيز إنجازًا مشرفًا، على أن تستكمل مراحلها المقبلة في الهند وتشيلي والصين.