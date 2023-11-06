حرارة تنخفض والممطرة مستمرة.. خريطة هطولات الـ 24 ساعة يرسمها "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"؛ أنه من نهاية هذا الأسبوع "يطرأ انخفاضٌ في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض بين ثلاث وخمس درجات مئوية عمّا هي عليه هذه الأيام مما يعني أجواءً من تميل للبرودة الى باردة الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق عدا الساحل الغربي وجنوب الشرقية من المملكة، والله أعلم".