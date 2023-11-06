حرارة تنخفض والممطرة مستمرة.. خريطة هطولات الـ 24 ساعة يرسمها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الممطرة الثانية لوسم 1445هـ مستمرة، مشيراً إلى انخفاض متوقع للحرارة.
وتوقّع "الحصيني"؛ خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطاراً وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق الرياض، خاصة غربها، والقصيم وحائل، خاصة جنوبهما، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والباحة وعسير وجازان، مع فرصة سيول.
وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه يتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من دول الإمارات وعُمان واليمن.
وأوضح "الحصيني"؛ أنه من نهاية هذا الأسبوع "يطرأ انخفاضٌ في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض بين ثلاث وخمس درجات مئوية عمّا هي عليه هذه الأيام مما يعني أجواءً من تميل للبرودة الى باردة الباردة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومعتدلة نهاراً على معظم المناطق عدا الساحل الغربي وجنوب الشرقية من المملكة، والله أعلم".