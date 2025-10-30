خلال مبادرة مستقبل الاستثمار.. «ewpartners» تطلق مع «تيانجين الصينية» صندوقًا بـ80 مليون دولار لتوطين الصناعات في المملكة

وتضم المنطقة أكثر من 240 شركة من قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 784.3 مليار يوان صيني (ما يعادل 108 مليارات دولار أمريكي). وقد أسست قاعدة قوية في قطاعات البتروكيماويات، والإلكترونيات، والمعدات الرأسمالية، وتشهد توسعًا سريعًا في الطاقة الجديدة، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة التي جعلت منها منصة محورية تربط التجمعات الصناعية في آسيا والشرق الأوسط.