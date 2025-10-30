خلال مبادرة مستقبل الاستثمار.. «ewpartners» تطلق مع «تيانجين الصينية» صندوقًا بـ80 مليون دولار لتوطين الصناعات في المملكة

في النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، أعلنت شركة ewpartners ومنطقة تيانجين بينهاى الجديدة في الصين عن تعاون استثماري بقيمة 80 مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وصندوق جدّا (Jada Funds of Funds)، المنصة الوطنية التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة رأس المال الجريء والأسهم الخاصة في المملكة.
ومن خلال هذه الشراكة، ستدعم منطقة تيانجين بينهاى الجديدة صندوق ewpartners Fund II الذي يركز على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، وتمكين المستهلكين، بما يعزز روابط الاستثمار والتصنيع بين آسيا والشرق الأوسط.
وبالاستفادة من القاعدة الصناعية القوية والمزايا التنظيمية في منطقة بينهاى، إلى جانب علاقات ewpartners الوثيقة مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وخبرتها في الاستثمارات العابرة للحدود، تهدف الشراكة إلى توجيه المشاريع والتقنيات الصناعية الصينية عالية الجودة نحو المملكة العربية السعودية وخارجها.
وتهدف المبادرة إلى تسريع وتيرة تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتشكّل مرحلة جديدة في مسار التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين والمملكة.
تدعم هذه الشراكة بشكل مباشر أجندة رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التحول الاقتصادي وتنويع القاعدة الصناعية. ومن خلال دمج قدرات منطقة تيانجين بينهاى الجديدة في مجالات الطاقة البديلة، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع المتقدم، ولوجستيات الموانئ مع شبكة ewpartners الاستثمارية الإقليمية، ستسهم الشراكة في تسريع نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل الإمداد العالمية داخل المملكة ومنطقة الخليج.
كما ستعمل المبادرة على نقل الأنظمة الصناعية المتقدمة وقدرات سلاسل الإمداد من آسيا لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في المملكة، وجذب الاستثمارات العالمية، وترسيخ دور المملكة كمركز عالمي للتعاون الصناعي العابر للحدود عبر بناء جسر استراتيجي يربط آسيا بالشرق الأوسط لتحقيق نمو مستدام.
تُعد منطقة تيانجين بينهاى الجديدة ثاني منطقة وطنية على مستوى الصين بعد بودونغ في شنغهاي، وتجمع بين مهام منطقة الابتكار الوطني، ومنطقة التجارب الإصلاحية، ومنطقة التجارة الحرة، مما يجعلها رائدة وطنيًا في الانفتاح والاستثمار العابر للحدود.
وتضم المنطقة أكثر من 240 شركة من قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 784.3 مليار يوان صيني (ما يعادل 108 مليارات دولار أمريكي). وقد أسست قاعدة قوية في قطاعات البتروكيماويات، والإلكترونيات، والمعدات الرأسمالية، وتشهد توسعًا سريعًا في الطاقة الجديدة، والاقتصاد الرقمي، والتصنيع الذكي، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة ومنظومتها الصناعية المتكاملة التي جعلت منها منصة محورية تربط التجمعات الصناعية في آسيا والشرق الأوسط.
تم اختيار ewpartners كشريك استراتيجي نظرًا لبصمتها الاستثمارية العميقة وسجلها المتميز في تنفيذ المشاريع بالشرق الأوسط. ومنذ تأسيس وجودها في المملكة عام 2017م، أصبحت الشركة منصة رائدة للاستثمارات العابرة للحدود تربط بين آسيا والشرق الأوسط.
وتضم محفظتها الاستثمارية شركات بارزة مثل:
• شركة الحوسبة السحابية السعودية (مشروع مشترك مع Alibaba Cloud وSTC)
• Leshines (منصة سلسلة التوريد الذكية التابعة لـLenovo)
• Sahm Capital
• J&T Express الشرق الأوسط
وتجسد هذه الشركات قدرة ewpartners على توطين التقنيات والنماذج الآسيوية الناجحة داخل السوق السعودي.
قال بندر محمد الحمالي، الرئيس التنفيذي لصندوق جدّا (Jada Fund of Funds):
“تسعى شركة جدّا إلى بناء منظومة حيوية لرأس المال الاستثماري الخاص في المملكة العربية السعودية، من خلال ربط الخبرات العالمية بالفرص المحلية.
وبصفتنا مستثمرين في ewpartners، نُقدّر سجلها القوي في مواءمة الخبرات الصناعية والمالية الآسيوية مع أجندة النمو في المملكة. وتمثل هذه الشراكة مع منطقة تيانجين بينهاى الجديدة محطة بارزة تعكس المشاركة المتزايدة للشركاء العالميين في منظومتي الاستثمار والصناعة بالمملكة.”
وقال وو دي، نائب رئيس لجنة الإدارة في منطقة تيانجين بينهاى للتنمية الصناعية عالية التقنية:
“لطالما كانت منطقة تيانجين بينهاى الجديدة مركزًا وطنيًا للتصنيع المتقدم والابتكار الصناعي العالمي. ومن خلال هذه الشراكة مع ewpartners، نتطلع إلى تعميق التعاون مع المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وبناء شراكة دولية طويلة الأمد تقوم على الانفتاح والمنفعة المتبادلة.”
وقال جيري لي، الشريك المؤسس والمدير الشريك في شركة ewpartners: "الشراكة التي أُعلنت خلال مبادرة مستقبل الاستثمار لا تقتصر على ربط رؤوس الأموال، بل تهدف إلى ربط الصناعات وقدرات الابتكار. ومن خلال هذا الصندوق، نسعى إلى نقل الخبرات الصينية المثبتة في مجالي التصنيع والابتكار التقني إلى منطقة الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية عالية الجودة."
من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تعزيز الروابط الصناعية والاستثمارية بين آسيا والشرق الأوسط دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. كما ستواصل ewpartners تنظيم المنتديات الثنائية والوفود الصناعية لتوسيع التعاون طويل الأمد بين تيانجين والمملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.