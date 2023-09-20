مستشفى الموسى التخصصي.. الأول بالشرق الأوسط في نيل اعتماد "الماجنت "

حصل مستشفى الموسى التخصصي على اعتماد المركز الأمريكي لاعتماد مؤهلات التمريض Magnet، والذي يُعتبر الاعتراف الدولي المرموق للجودة، ويُمنح من قبل المركز الأمريكي لاعتماد مؤهلات التمريض.
ويعد هذا الاعتراف جائزة تُمنح لمؤسسات الرعاية الصحية التي حققت معايير ماجنت Magnet في تقديم رعاية ذات جودة استثنائية في مجال التمريض، والإبداع في الممارسة المهنية للتمريض.
الجدير بالذكر أن المستشفى وعلى مدى 5 سنوات عمل على تطبيق معايير الاعتماد؛ وذلك لزيادة رضا الممرضين والممرضات وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمجتمع، وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تساعد على تقديم أفضل الخدمات.
وبذلك يصبح مستشفى الموسى التخصصي أول مستشفى خاص على مستوى الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة المعترف بها دولياً، والتي تُمنح للمؤسسات المتميزة في مجال الرعاية الصحية.
يُذكر أن فترة صلاحية اعتماد "ماجنت" هي 4 سنوات من تاريخ إصدارها يتم خلالها إجراء مراجعة نصف سنوية للمؤسسة الحاصلة على الاعتماد، ويجب على المؤسسة إعادة تقديم طلب الحصول على الاعتماد مرة أخرى بعد انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأول.
استثمرت مجموعة الموسى الصحية في العديد من المشاريع الاستراتيجية في القطاع الصحي؛ وذلك لتوفير خدمات صحية بجودة عالمية يستحقها أهالي المملكة والخليج.
• مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء
والذي يضم 4 مراكز تميز:
✔️مركز القلب
✔️مركز العظام والإصابات الرياضية
✔️مركز العلوم العصبية
✔️مركز الأورام
• بالإضافة إلى مستشفى الموسى للتأهيل والرعاية الممتدة، والذي يخدم:
✔️إعادة التأهيل للإصابات الرياضية
✔️إصابات العظام للأطفال والبالغين
✔️إصابات العمود الفقري
✔️الإصابات العصبية والدماغية.
• الموسى للرعاية الصحية المنزلية والطب الاتصالي، والتي تقدم الخدمات التالية:
✔️الرعاية التمريضية
✔️العلاج الطبيعي والتأهيلي
✔️رعاية كبار السن
✔️رعاية ما بعد العمليات الجراحية
✔️إدارة الأمراض المزمنة بالمنزل
بالإضافة إلى خدمات الطب الاتصالي.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمجموعة إلى أكثر من 700 سرير.
كما تستثمر مجموعة الموسى في القطاع التعليمي من خلال تخريج كفاءات تمريضية؛ وذلك بتوفير بيئة تشجع على التعلم مزودة بالتكنولوجيا الحديثة ومناهج مطورة بطرق تدريس مبتكرة من خلال التعاون مع معهد MGH للمهن الصحية في بوسطن.