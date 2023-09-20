مستشفى الموسى التخصصي.. الأول بالشرق الأوسط في نيل اعتماد "الماجنت "

يُذكر أن فترة صلاحية اعتماد "ماجنت" هي 4 سنوات من تاريخ إصدارها يتم خلالها إجراء مراجعة نصف سنوية للمؤسسة الحاصلة على الاعتماد، ويجب على المؤسسة إعادة تقديم طلب الحصول على الاعتماد مرة أخرى بعد انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأول.