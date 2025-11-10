"كاكست" تحصد جائزة أفضل مشروع تقني عالميًا عن شبكات الجيل الخامس

حققت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) إنجازًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في جائزة تميز المشاريع العالمية لعام 2025م، المقدمة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، عن فئة أفضل مشروع تقني، تقديرًا لجهودها الريادية في تطوير شبكة الجيل الخامس المبنية على تقنية الوصول الراديوي المفتوح (Open RAN)، والمؤمّنة باستخدام تقنيات التشفير ما بعد الكم.