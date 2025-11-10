"كاكست" تحصد جائزة أفضل مشروع تقني عالميًا عن شبكات الجيل الخامس

حققت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) إنجازًا جديدًا بفوزها بالمركز الأول في جائزة تميز المشاريع العالمية لعام 2025م، المقدمة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، عن فئة أفضل مشروع تقني، تقديرًا لجهودها الريادية في تطوير شبكة الجيل الخامس المبنية على تقنية الوصول الراديوي المفتوح (Open RAN)، والمؤمّنة باستخدام تقنيات التشفير ما بعد الكم.
وأكد النائب الأول لرئيس "كاكست" للبحث والتطوير، الدكتور طلال بن أحمد السديري، أن هذا الإنجاز يُجسّد جهود "كاكست" في تطوير حلول مبتكرة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتطلعات الوطنية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
ويأتي هذا التتويج انعكاسًا لدور مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بـ"كاكست"، الذي أسهم في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والتميّز المؤسسي في إدارة المشاريع التقنية، وتوحيد منهجيات التخطيط والتنفيذ والرقابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما مكّن الفرق البحثية والتقنية من تحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والإدارية والتنظيمية، وضمان جودة التنفيذ وفق معايير الأداء والابتكار العالمية.
ويُجسّد هذا الفوز التزام "كاكست"، بوصفها المختبر الوطني وواحة للابتكار، بإثراء منظومة البحث والتطوير، وتسريع التطوير التقني، وتوطين التقنيات العميقة لخدمة التنمية المستدامة في المملكة، ومواصلة مسيرتها في حصد الجوائز المحلية والدولية، وترسيخ دورها في تطوير الحلول المبتكرة وتنفيذ المشاريع التقنية ذات الأثر الوطني والعالمي.