إطلاق مزاد "شداد ندر الصفر" في مهرجان الإبل بنسخته السابعة.. هذه شروط المستأجر

أطلقت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق"، اليوم الخميس، مزاد "شداد ندر الصفر"؛ وذلك بهدف التنظيم والتسهيل على المؤجر، وإتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نقاط أكثر من المستأجرين المنافسين على جائزة "الشداد" بطريقة نظامية تضمن حقوق الطرفين.