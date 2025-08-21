القبض على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظورة في محمية الإمام عبدالعزيز

تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية من القبض على المواطن محمد عبدالرحمن الدوسري، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية هوائية، و(3) كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.