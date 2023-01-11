"توكيل" تُعرّف بخدماتها في معرض إكسبو الحج والعمرة 2023م

وأشار إلى أنها تتيح من خلال التقنية المرئية المشاركة بين كلا الطرفين، وكذلك حق التوكيل في الأضاحي، فضلًا عن مواكبة المنصة للجهود المتميزة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة ولرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي لجميع الخدمات، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.