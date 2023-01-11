"توكيل" تُعرّف بخدماتها في معرض إكسبو الحج والعمرة 2023م

استعرضت منصة "توكيل" للحج والعمرة، خدماتها التي تقدمها لتيسير أداء النُسك لغير القادرين على أدائها وتستهدف المسلمين حول العالم.
وأفاد المشرف على المنصة المهندس رائد كيال أن الفكرة تتلخص في التوكيل لأداء مناسك الحج أو العمرة لمن ليس لديه القدرة لأدائها من خلال تقديم خدمات متميزة بعدة لغات.
وأشار إلى أنها تتيح من خلال التقنية المرئية المشاركة بين كلا الطرفين، وكذلك حق التوكيل في الأضاحي، فضلًا عن مواكبة المنصة للجهود المتميزة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة ولرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي لجميع الخدمات، وإيجاد فرص عمل للشباب والفتيات.