مؤتمر آسيان بإندونيسيا يناقش خيرية الأمة في الدعوة إلى الله والتحذير من العدوان

بعد ذلك بدأت الجلسة الثالثة برئاسة رئيس قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن إبراهيم اللحيدان وكانت بعنوان (خيرية الأمة في الوسطية والتحذير من الغلو والانحراف)، واشتملت على أربعة محاور، الأول قدمه السيد محمد يوسف عبدالمجيد من بروناي، تحدث فيه عن الوسطية في الأحكام، والثاني قدمه كل من الدكتور خالد بن عبدالله المالك، والشيخ خالد بن عبدالرحمن الشثري، تحدثوا خلاله عن الوسطية في الأخلاق والسلوك، والثالث قدمته السيدة بدرية فيومي، تحدثت خلاله عن التحذير من الغلو في منهج الخيرية وأهمية التفوق من خلال رؤية التربية الإسلامية، والمحور الرابع قدمه المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ بندر بن نايف المحياني، تحدث خلاله عن التحذير من الانحراف في منهج الخيرية.