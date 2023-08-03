بغرامات بلغت ربع مليون ريال.. عقوبتان ضد شركة خالفت نظام تداول بدائل حليب الأم

وبينت الوزارة أن تلك القرارات والعقوبات صدرت لأهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة أداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواءً من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له.. ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الأم، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة إليه والذي يقرها الطبيب المعالج.