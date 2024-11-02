جازان تسجّل أعلى درجة حرارة بـ35 ْمئوية والباحة الأدنى بـ16 ْمئوية اليوم

أما جنوب غرب المملكة، فتتّوقع "الأرصاد" هطولَ أمطارٍ رعديّة غزيرة في مناطق: جازان وعسير والباحة، حيث تسجّل جازان أعلى درجات الحرارة في المملكة، اليوم، بواقع 35 ْمئوية للعظمى، والصغرى عند 27 ْمئوية. في المقابل، تسجّل الباحة درجات حرارة أقل، حيث تبلغ العظمى 16 ْمئوية والصغرى 12 ْمئوية، مع احتمال تكوُّن السحب المُمطرة والضباب في ساعات الليل والصباح الباكر.