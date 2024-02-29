تكثيف الجولات الرقابية على شركات البريد ونقل الطرود لضمان الكفاءة في رمضان

نفّذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل جولات رقابية مكثفة على شركات البريد ونقل الطرود؛ وذلك للوقوف على جاهزية الشركات خلال موسم رمضان وعيد الفطر المبارك، والتحقق من مدى التزامهم بتسريع عمليات تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددة على ضرورة تصحيح الملاحظات قبيل بداية شهر رمضان المبارك.