3 جوائز في قمة تيليكوم ريفيو.. "زين السعودية" تفوز بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية"

وتابعت: أطلقنا مبادرتنا الاستراتيجية WE منذ عام 2017، والتي تهدف إلى تمكين القوى العاملة في بيئة العمل، عبر زيادة نسبة القيادات النسائية في الشركة وتحقيق التنوع بين الجنسين في مكان العمل والمناصب القيادية بشكل عام، والتي انطلق منها العديد من البرامج التي تدعم فرص العمل والتدريب مثل برنامج Evolve الذي مكّن أكثر من 100 شابة وشاب في بيئة العمل، وكذلك برنامج "المرأة في التقنية" لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM".