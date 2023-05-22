المعلمي: سأكتب تجربتي الدبلوماسية.. وهذه طبيعة علاقتي بمندوب سوريا في الأمم المتحدة

وأوضح "المعلمي" أنها كانت في حدود الآداب والأعراف والتقاليد، فليس بيننا عداء؛ مستدركًا: "لكن لم يكن من السهل علينا أن تكون لنا علاقة شخصية؛ علمًا بأنني كنت أعرف السفير السوري من قبل أن أصل إلى نيويورك حيث كانت تربطني به نوع من المعرفة والصداقة؛ لكن في أثناء العمل أصبح الحفاظ على هذا النوع من الحميمية صعبًا".