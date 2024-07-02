"كفالة" يموّل 3 آلاف منشأة بقيمة 8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، بلغ ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضمانًا تمويليًّا بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 11.66%؛ مفيدًا بأن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63%.