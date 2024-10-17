إشادة واسعة بعد قرار تمديد المخالفات يخفف الأعباء المالية وفرصة لسداد ميسر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا إيجابيًا واسعًا مع إعلان وزارة الداخلية تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50% لمدة ستة أشهر إضافية، تشمل الغرامات المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024، حيث تصدّر هاشتاق #تخفيض_المخالفات_المرورية التفاعل، معبرين عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الحكيمة على هذه الخطوة.