نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

وأدى الصلاة معه الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن سلمان بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير. كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.