نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود

أدى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض.
وأدى الصلاة معه الأمير فيصل بن عبدالله بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن سلمان بن محمد، والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير. كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.