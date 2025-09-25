تكافل الراجحي تدشّن قاعتين تدريبيتين ومعمل حاسب آلي في جامعة الإمام

دشّنت شركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني قاعتين تدريبيتين ومعمل الحاسب الآلي بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لتكافل الراجحي أ. سعود بن غنيم ومعالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد العامري وعدد من القيادات.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لالتزام تكافل الراجحي بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الاستثمار في التعليم والشباب، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تطوير البيئة التعليمية ودعم قدرات الطلاب.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي في كلمته أن هذه الخطوة تُجسّد دور الشركة في خدمة المجتمع، وتترجم توجهاتها نحو تعزيز الشراكات التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتمكين الأجيال.
واختُتمت الفعالية بتدشين المرافق الجديدة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، في أجواء عكست التزام تكافل الراجحي بمسيرتها في دعم التعليم وإحداث أثر إيجابي مستدام.