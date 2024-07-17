مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تدشن البرنامج التدريبي الصيفي في الطاقة النووية

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لتعزيز المعرفة في مجال الطاقة الذرية، والإسهام في رفع جودة التعليم النظري والعملي وتطوير البنية التحتية للتعليم، من خلال تدريب طلبة الجامعات والمعاهد وحثهم على الانخراط المبكر في المشاريع الدولية في مجال الطاقة النووية، وزيادة الخريجين المؤهلين للعمل في مشاريع الطاقة الذرية في المملكة، ودعم سوق العمل بمتخصصين في المجالات ذات العلاقة.