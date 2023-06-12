سقطت الأقنعة.. "القراش": تعميم رخصة "موثوق" على الأجانب يكشف مشاهير التواصل

طالب عضو برنامج الأمان الأسري الوطني عبدالرحمن القراش، بتعميم رخصة "موثوق" على مشاهير التواصل الاجتماعي الأجانب داخل المملكة؛ بحيث تُمنع إعلاناتهم داخل السعودية ويلاحَقون قضائيًا في بلدانهم؛ حتى يلتزموا بالضوابط السعودية التي يعتبر سوقها الإعلاني الأكبر في المنطقة بقيمة سنوية 36 مليار دولار، مشيرًا إلى أن رخصة "موثوق" أصبحت المقياس الحقيقي الذي يستطيع من خلاله المجتمع معرفة تاريخ المشاهير ومدى فاعليتهم.
كان العمل بالتصريح الرسمي الجديد من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد بدأ مطلع أكتوبر لعام 2022، لثلاث سنوات من الاستخدام؛ حيث وفقًا للإرشادات الجديدة التي نشرتها الهيئة يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد.
وتفصيلًا، قال "القراش" في حديثه لـ"سبق": "لقد جاءت رؤية 2030 كخارطة طريق تسهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي في السعودية وفق معايير محددة، فغيّرت الكثير من المفاهيم، ورسمت الأطر التي جعلت من حياة الإنسان أكثر جودة، فلم يعد هناك لون رمادي، إما بياض ناصع وإما سواد واضح".
وأضاف: من ذلك طرح مبادرة "موثوق" التي أسقطت الأقنعة عن بعض الأشخاص الذين كانوا في السابق يظهرون لتضليل المجتمع من خلال التسويق الإعلاني أو المحتوى الفاسد الذي غلب عليه التهريج والانحراف الأدبي والانغماس في المظاهر الكذابة التي يدّعونها، ناهيك عمن يظهر لانتقاد قرارات الدولة أو الإشادة بمنجزات الآخرين والتقليل من منجزاتنا الوطنية.
وبيّن "القراش" أن "موثوق" جاء ليكشف للمجتمع تلك الوجوه، ويزيل الغشاوة عن أعين الناس؛ من خلال رفضه التصريح لتلك الأسماء التي لطالما رقصت على هموم الآخرين أو غررت بهم، فأصبحوا اليوم منكفئين على أنفسهم يستجدون الرقيب الذي قلب الطاولة عليهم وخلط أوراقهم، فبارت سلعتهم عندما قلّت المشاهدات وابتعد المعجبون.
وتابع: ليس من المعقول أن يلجأ التاجر السعودي لأولئك الذين يستضيفون مشاهير أجانب للتحايل على قرار "موثوق" بمقولة: "هذا ليس إعلانًا وإنما تجربة شخصية"، وهذا في حد ذاته مخالفة صريحة يجب أن يعاقب عليها التاجر والمعلن معًا.
واختتم يقول: من حسنات "موثوق" التي أراها، أنه جعل أولئك المشاهير يراجعون حساباتهم بشكل جدّي، فلم نعد نرى التفاخر بالبذخ أو التصرف بسلوكيات خاطئة؛ لأنه يدرك تمامًا أن هناك محاسبة اجتماعية قبل أن تكون قانونية، وما كان يرى أنه حق مسموح أصبح يرى أن هناك عقوبة تنتظره.