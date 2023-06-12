سقطت الأقنعة.. "القراش": تعميم رخصة "موثوق" على الأجانب يكشف مشاهير التواصل

وأضاف: من ذلك طرح مبادرة "موثوق" التي أسقطت الأقنعة عن بعض الأشخاص الذين كانوا في السابق يظهرون لتضليل المجتمع من خلال التسويق الإعلاني أو المحتوى الفاسد الذي غلب عليه التهريج والانحراف الأدبي والانغماس في المظاهر الكذابة التي يدّعونها، ناهيك عمن يظهر لانتقاد قرارات الدولة أو الإشادة بمنجزات الآخرين والتقليل من منجزاتنا الوطنية.