"الراجحي" يؤكد استمرار دعم جهود النهوض بمستوى التنمية الإدارية في وطننا العربي

وأكد في بداية الاجتماع استمرار دعم الجهود الهادفة إلى النهوض بمستوى التنمية الإدارية في وطننا العربي، من خلال رؤى مشتركة، وبرامج عمل ترتكز على أسس علمية، وخطط منهجية سليمة؛ للوصول إلى التطلعات المعقودة على هذه المنظمة من قبل قياداتنا العربية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق تنمية إدارية مستدامة، من خلال تطوير منظومة تقنية المعلومات بالمنظمة؛ لتحقيق تحول رقمي حقيقي أكثر كفاءة وفعالية.