"المنيع": رمضان 29 يومًا والجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

وتابع: بالنسبة لشهر رمضان فعدد أيامه ٢٩ يومًا؛ إذ يبدأ بيوم الخميس الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٣م، وينتهي بيوم الخميس ٢٩ رمضان الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٣م وعدد أيامه تسع وعشرون يومًا؛ حيث يولد هلال رمضان مساء يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان الساعة ٨ و٢٣ دقيقة، ويكون يوم الأربعاء آخر أيام شعبان ثلاثين يومًا، وتغرب شمس هذا اليوم الأربعاء قبل غروب القمر، ويكون يوم الخميس الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٣م هو أول يوم من رمضان وينتهي بيوم الخميس ٢٩ رمضان ويكون يوم الجمعة الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٣م وهو يوم عيد الفطر أول يوم في شهر شوال".