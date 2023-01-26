"المنيع": رمضان 29 يومًا والجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن شهر رمضان هذا العام سيكون ٢٩ يومًا بإذن الله؛ فيما سيكون شهر شعبان ٣٠ يومًا؛ لاستحالة رؤية الهلال مساء التاسع والعشرين من الشهر؛ كونه سيغرب قبل الشمس بتسع دقائق.
وفي التفاصيل، بيّن الشيخ عبدالله المنيع لـ"سبق" بداية أشهر شعبان ورمضان وشوال، وعدد أيام كل شهر منها، وولادة هلال كل شهر من الأشهر الثلاثة؛ وذلك حسب التوقيت الفلكي، وأما التوقيت الشرعي فأكد أنه خاضع للمقتضى الشرعي "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"؛ منوهًا بأن الرؤية الشرعية يجب أن تكون منفكة عما يكذبها.
وقال الشيخ المنيع: "بالنسبة لشهر شعبان فعدد أيامه ثلاثون يومًا، ويبدأ بيوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٢/ ٢٠٢٣م، وينتهي بيوم الأربعاء الموافق ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٣م؛ حيث إن هلال رمضان يولد الساعة الثامنة وثلاثًا وعشرين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢٣م".
وأضاف: "هذا يعني أن يوم الأربعاء الموافق ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٣م هو آخر يوم من أيام شعبان وهو اليوم المتمم ليوم شعبان ثلاثين يومًا؛ إذ يغرب هلال يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ شعبان الساعة ٦ و٢٣ دقيقة، وتغرب الشمس بعده الساعة ٦ و٣٢ دقيقة؛ فبين غروب القمر قبل الشمس وغروب الشمس بعد القمر تسع دقائق فلا مجال لرؤية الهلال وهو غير موجود في الأفق".
وتابع: بالنسبة لشهر رمضان فعدد أيامه ٢٩ يومًا؛ إذ يبدأ بيوم الخميس الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٣م، وينتهي بيوم الخميس ٢٩ رمضان الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٣م وعدد أيامه تسع وعشرون يومًا؛ حيث يولد هلال رمضان مساء يوم الثلاثاء ٢٩ شعبان الساعة ٨ و٢٣ دقيقة، ويكون يوم الأربعاء آخر أيام شعبان ثلاثين يومًا، وتغرب شمس هذا اليوم الأربعاء قبل غروب القمر، ويكون يوم الخميس الموافق ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٣م هو أول يوم من رمضان وينتهي بيوم الخميس ٢٩ رمضان ويكون يوم الجمعة الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٣م وهو يوم عيد الفطر أول يوم في شهر شوال".
وأكمل: "بيانُ هذا أنّ ولادة شهر شوال ستكون في الساعة ٧ و١٢دقيقة من صباح يوم الخميس ٢٩ رمضان، وتغرب شمس هذا اليوم يوم الخميس الساعة ٦ و٤٢ دقيقة، ويغرب القمر بعدها الساعة ٧ و٥ دقائق، وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس ٢٣ دقيقة".