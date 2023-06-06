"الراجحي": المملكة حققت إنجازات غير مسبوقة في سوق العمل ومكّنت الشباب والمرأة

ولفت إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية من 15 سنة فما فوق بلغ 36% بنهاية عام 2022م، كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من 21.2% في عام 2017م إلى 33,6% بنهاية عام 2022م، مؤكدًا أن المملكة تعد من الدول المتقدمة في معدل المؤشر الفرعي "المساواة في الأجر للعمل المماثل"؛ حيث قاربت المملكة على سد فجوة الأجور بين الجنسين، وحققت درجة 0.758% متجاوزة بذلك المتوسط العالمي في عدالة الأجور.