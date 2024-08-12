"مدير تعليم الطائف" يتفقد جاهزية حافلات النقل المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة

دشن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، صباح اليوم، أسطول حافلات النقل المدرسي لطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد عامر النفيعي، ومنسوبي شركة أسطول السعودية بساحة الإدارة العامة بحي الفيصلية.
واطلع الدكتور الغامدي على التقنية المزودة بها الحافلات لتقديم الخدمة الملائمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة؛ مثمنًا جهود شركة أسطول السعودية الشركة وفريق خدمات الطلاب.
يُذكر أن عدد الحافلات يبلغ 82 حافلة مجهزة تقنيًّا وموديل 2023، وتخدم 1110 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة الحركية وغير الحركية، وتم تدريب السائقين على سائر الأمور المتعلقة بالتعامل مع التقنية في الحافلات والتي تتناسب مع إعاقات الطلاب والطالبات.