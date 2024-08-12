"مدير تعليم الطائف" يتفقد جاهزية حافلات النقل المدرسي للطلاب ذوي الإعاقة

يُذكر أن عدد الحافلات يبلغ 82 حافلة مجهزة تقنيًّا وموديل 2023، وتخدم 1110 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة الحركية وغير الحركية، وتم تدريب السائقين على سائر الأمور المتعلقة بالتعامل مع التقنية في الحافلات والتي تتناسب مع إعاقات الطلاب والطالبات.