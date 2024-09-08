رئيس "سدايا" : القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تعبّر عن إسهام المملكة الفاعل بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخير البشرية

وأضاف أن عدد المتحدثين في هذه القمة وصل إلى أكثر من 456 متحدثًا ومتحدثة، يمثلون نخبة من الخبراء والعلماء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة يشاركون في 150 جلسة، في حين بلغ عدد المسجلين في القمة حتى الآن أكثر من 32 ألف مسجل، وستشهد القمة إطلاق أكثر من 25 مبادرة محلية وعالمية، وتوقيع أكثر من 70 اتفاقية، ومذكرة تفاهم محلية وعالمية، علاوة على إطلاق فعاليّات تحضيرية من ضمنها: تحدي علام، والأولمبياد العالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي بمشاركة 25 دولة، وفعالية GAINx التي تُقام مع أربع جامعات سعودية هي : جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير سلطان، وجامعة الفيصل، وجامعة الأميرة نورة، فضلاً عن إقامة جلسة مشاورات دولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الإيسيسكو.