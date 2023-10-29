"مطارات جدة" تطلق حملة السلامة التوعوية بمطار الملك عبد العزيز

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، أن الحملة التي تنفذها مطارات جدة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية في المطار، تهدف إلى ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة بمختلف أوجهها لدى جميع العاملين في المطار؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى الوعي لدى العاملين من خلال مراعاة تطبيق معايير السلامة في العمليات التشغيلية في ساحة المطار؛ عبر تنفيذ عدة ورش العمل مثل السلامة في ساحة الطيران، مكافحة الحرائق باستخدام طفايات الحريق والتوعية بالمواد الخطرة، السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة بالمطار.