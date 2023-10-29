"مطارات جدة" تطلق حملة السلامة التوعوية بمطار الملك عبد العزيز

أطلقت شركة مطارات جدة اليوم، حملة السلامة التوعوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي تحت شعار (السلامة مسؤولية الجميع)، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بشركة مطارات جدة ومدير عام مكتب تحقيقات الطيران وقيادات قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة العامة للطيران المدني وعددٍ من مديري الإدارات والجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية في المطار.
تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأنظمة السلامة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجالات السلامة لدى جميع العاملين في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة، أن الحملة التي تنفذها مطارات جدة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية في المطار، تهدف إلى ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة بمختلف أوجهها لدى جميع العاملين في المطار؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى الوعي لدى العاملين من خلال مراعاة تطبيق معايير السلامة في العمليات التشغيلية في ساحة المطار؛ عبر تنفيذ عدة ورش العمل مثل السلامة في ساحة الطيران، مكافحة الحرائق باستخدام طفايات الحريق والتوعية بالمواد الخطرة، السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة بالمطار.
وبعد التدشين تم تنفيذ حملة داخل ساحة المطار لإزالة الأجسام الغريبة (FOD) بمشاركة قيادات الشركة والجهات التشغيلية والأمنية المشاركة، وذلك حرصًا على خلو منطقة حركة الطائرات من أي مخلَّفات أو أجسام غريبة تؤثر على سلامة الحركة التشغيلية للمطار.
يُشار إلى أن المطارات الدولية تخضع لتقييم واختبارات عالمية؛ لقياس التزامها بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية للسلامة التشغيلية، إضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختصة بالهيئة العامة للطيران المدني؛ من جولات تفتيشية، وإجراءات تدقيق منتظمة ومفاجئة على المطارات؛ للتأكد من امتثالها لقواعد ومعايير السلامة الدولية والوطنية.