"العنزي": الشباب يتفوقون على البنات في المأكولات والمشروبات في السعودية

وأضاف العنزي لـ"سبق": "يهمنا جداً ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق لشعبنا ومجتمعنا ، كما أن الطُهاة السعوديين حققوا رقمًا قياسيًّا عاليًا في تدريب وتعليم وتأهيل آلاف من الطُهاةُ من الصغار والكبار والشباب والبنات، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة "متلازمة داون، كفيف، صم، إعاقة فكرية وجسدية"؛ للتألق والتميز، ومن جنسيات مختلفة، والتركيز على السائح".