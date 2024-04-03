ما بين التسوق والخيمات الرمضانية.. أجواء رائعة في الرياض خلال الشهر الفضيل

ولأن الخيمة الرمضانية هي من الضروريات للاحتفال بالأجواء الرمضانية، تنظم كافة المطاعم والفنادق خيمًا تستحق أن يتوقف عندها كل زائر والتقاط الصور المتنوعة، ففي فندق كراون بلازا الرياض تستقبلك الخيمة الرمضانية في البهو الرئيسي، حيث الزينة والإضاءة الراقية في الطريق المؤدي الى صالة الطعام، لتنتقل بعدها الى الطاولات المنسقة بدقة والمزينة بزينة رمضان، التمر والقهوة السعودية هما من الأساسيات الى جانب اللبن والجلاب الرمضاني، إضافة الى العديد من الأطباق الشهية المنوعة، بدءًا من السلطات وصولا الى زاوية الشواء في الهواء الطلق مروراً بأطباق الرز واللحم والدجاج والسوشي والباستا وأنواع مختلفة من الخبر، فضلا عن طاولة الحلويات والفواكه التي تتضمن نافورة الشوكولاتة، والأهم من ذلك هو حسن الضيافة والاستقبال.