دور حيوي.. كيف يساهم "إثراء" في بناء جسور التواصل الثقافي مع الشعوب الأخرى؟

يساهم مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء"، بنصيب وافر من خلال مكتبته في إتاحة مصادر المعرفة والفكر، لكل مواطني الدول العربية والناطقين باللغة العربية عبر العالم؛ حيث تضم المكتبة 300 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، من بينها 30 ألف عنوان إلكتروني متاحة للاطلاع على الموقع الإلكتروني لـ"إثراء"، لكن إسهامات "إثراء" لا تقتصر على دوره المهم في إتاحة مصادر المعرفة، وتمتدّ إلى دور حيوي آخر يتمحور حول بناء جسور التواصل الثقافي والإبداعي بين الثقافة العربية، وغيرها من الثقافات الأخرى في العالم.