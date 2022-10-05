دور حيوي.. كيف يساهم "إثراء" في بناء جسور التواصل الثقافي مع الشعوب الأخرى؟

يساهم مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء"، بنصيب وافر من خلال مكتبته في إتاحة مصادر المعرفة والفكر، لكل مواطني الدول العربية والناطقين باللغة العربية عبر العالم؛ حيث تضم المكتبة 300 ألف كتاب مطبوع باللغتين العربية والإنجليزية، في مختلف مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية، من بينها 30 ألف عنوان إلكتروني متاحة للاطلاع على الموقع الإلكتروني لـ"إثراء"، لكن إسهامات "إثراء" لا تقتصر على دوره المهم في إتاحة مصادر المعرفة، وتمتدّ إلى دور حيوي آخر يتمحور حول بناء جسور التواصل الثقافي والإبداعي بين الثقافة العربية، وغيرها من الثقافات الأخرى في العالم.
وأوضح المستشار الثقافي لبرامج "إثراء" والمشرف على مبادرة "إثراء" للمحتوى العربي طارق الخواجي، لـ"سبق"؛ أن مبادرة إثراء للمحتوى العربي تقوم على إثراء المحتوى العربي من خلال ثلاثة أقسام أساسية هي: المشاريع الصوتية، والمشاريع البصرية، والمشاريع المكتوبة.
وأضاف "الخواجي": أن المشاريع الصوتية دعمت إنتاج برودكاست باسم "السارد"، وألبوم موسيقي يتضمن أغاني عربية من الموروث العربي في العصر الجاهلي، وقصائد في صدر الإسلام، من مختلف مناطق الجزيرة العربية، وكل قصيدة تُلَحن وتُغنَّى بالنمط الغنائي المنتمي للمنطقة.
وبيّن أن المشاريع البصرية أنتجت أفلامًا وثائقية، وحلقات ذات طابع علمي، وكتاب "لماذا تلاحظ أشياء أكثر من أشياء أخرى" لداليا التونسي، كما أنتجت بالتعاون مع أدب 15 كتابًا، متنوعة ما بين الفيزياء، والفلسفة، والفكر، والرواية، والسيرة الذاتية، واللغة العربية.
وحول إسهام "إثراء" في بناء جسور التواصل الثقافي مع الشعوب الأخرى، أفاد "الخواجي" بأن إسهام "إثراء" يرتكز على مشروعين مهمين: الأول كتاب "المعلقات لجيل الألفية"، الذي تُرجم إلى اللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، واللغة الإسبانية، واللغة الصينية؛ والمشروع الثاني: أنطولوجيا الشعر السعودي، ويضم أربعة كتب مترجمة لشعراء سعوديين إلى اللغة الفرنسية، والشعراء هم: أحمد الملا، وصالح زمانان، وغسان الخنيزي، ومحمد الحرز، والكتب الأربعة بمثابة الحلقة الأولى من المشروع.
ويُمثل كتاب "المعلقات لجيل الألفية" الذي أصدره "إثراء" بالتعاون مع مجلة القافلة التي تصدرها شركة أرامكو، عملًا فكريًّا من الأعمال، التي يساهم بها "إثراء" في تعريف غير الناطقين باللغة العربية بالأدب العربي، ويتضمن الكتاب شرح قصائد المعلقات العشر، وتوضيح رسالتها الإنسانية، وربط قصصها بالأدب العالمي.
وتنقسم المعلقات العشر تاريخيًّا إلى قسمين: الأول المعلقات السبع التي أبدعت في العصر الجاهلي، وتضم: معلقة امرئ القيس، ومعلقة طرفة بن العبد، ومعلقة زهير بن أبي سُلمى، ومعلقة لبيد بن ربيعة، ومعلقة عنترة بن شداد، ومعلقة عمرو بن كلثوم، ومعلقة الحارث بن حلزة اليشكري؛ والقسم الثاني، ويشمل: معلقة النابغة الذبياني، ومعلقة الأعشى، ومعلقة عبيد بن الأبرص.