"من روبوتات البناء إلى صانعة القهوة.. تقنيات ذكية تبهر زوّار معرض التحول الصناعي 2025 بالرياض"
في مشهدٍ يُجسّد مستقبل الصناعة ويكشف حجم التسارع التقني الذي تعيشه المملكة، خطفت روبوتات ذكية ومتطورة أنظار الزوّار خلال انطلاق معرض التحول الصناعي 2025 صباح أمس الاثنين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث شاهد الحضور استعراضًا لافتًا قدمته شركة Unitree Robotics أمام معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال افتتاح فعاليات المعرض.
وتُعد Unitree Robotics من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الروبوتات عالية الأداء، التي تتحرك بمرونة تحاكي الكائنات الحية والبشر، وتشمل روبوتات رباعية الأرجل وروبوتات بشرية للحلول الصناعية واللوجستية، إضافة إلى روبوتات موجهة للأبحاث والاستخدامات التعليمية والاستهلاكية. ويقام المعرض تحت شعار «تمكين المستقبل بالتقنية»، مستعرضًا أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة في الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الأتمتة المتقدمة، والطاقة المستدامة، إلى جانب منصات بحثية وتقنية تستهدف تعزيز الشراكات وتوطين التقنيات الصناعية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
روبوتات البناء.. عمل دقيق وقدرة تشغيل لست ساعات
وخلال جولة "سبق" على أجنحة الروبوتات المشاركة، استعرض زامبينغ زونغ من شركة Prime Master Robotics باقة من الروبوتات المخصّصة لقطاع البناء، وفي مقدمتها روبوت تسوية الخرسانة. وقال زونغ لـ”سبق”: “نحن نصنع روبوتات للبناء، وهذا عرض توضيحي لروبوت تسوية الخرسانة الذي يعمل على إخراج الفقاعات من الخرسانة الرطبة. ويُستخدم في المرحلة الثانية من صب الخرسانة، قبل الانتقال إلى مرحلتي التسوية والتشطيب.” وأوضح أن الروبوت قادر على العمل لمدة 6 ساعات لكل شحنة، ويُنجز 300 متر مربع في الساعة، مع إمكانية استبدال البطارية خلال دقيقة واحدة فقط. وأضاف: “لدينا عائلة كاملة من الروبوتات الإنشائية، منها روبوت القياس الذي ينشئ نقاطًا سحابية لمسح الموقع، وروبوتات الطلاء الداخلي، وطحن المعجون، وتشطيب الجدران والأسقف، إضافة إلى الروبوتات اللوجستية وروبوت تنظيف المباني.” كما استعرضت الشركة روبوتات تشطيب أرضيات المواقف والطوابق السفلية القادرة على التسوية وإضافة الشمع وتجهيز الأرضيات للاستخدام الفوري.
“ألفا بوت 2”.. روبوت متعدد المهام يصل إلى السعودية لأول مرة
وفي جانب آخر من المعرض، استعرض غو ياندونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AI² Robotics، النسخة الأحدث من روبوتهم المتقدم “ألفا بوت 2” في أول مشاركة لهم داخل المملكة. وقال ياندونغ لـ”سبق”: “هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها منتجنا في السعودية، ويمكن استخدام روبوت (ألفا بوت 2) في عدد كبير من السيناريوهات المختلفة سواء في التصنيع أو الخدمات العامة.” وأوضح أن الروبوت قادر على تنفيذ مهام متنوعة، مثل صنع القهوة، وإعداد المثلجات، وتحضير الفشار، حيث يمكن برمجته للعمل على أي جهاز متوفر في السوق. وأضاف: “قمنا بتدريب الروبوت بدقة، وربطناه بنموذج متقدم للتعرّف على لغة الرؤية، ليتمكن من التعرف على الأشياء والتعلم بسرعة واستخدام مختلف المعدات. وقد تم استخدامه بالفعل في مطارات ومصانع وشركات تقنية كبرى.”
المعرض منصة إقليمية كبرى للتحول الصناعي
يُذكر أن معرض التحول الصناعي في السعودية، الذي تنظّمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع شركة دويتشه ميسي الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة، يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري. ويُعد المعرض منصة إقليمية متخصصة لاستعراض أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وحلول الأتمتة، والتصنيع الذكي، والطاقة المستدامة، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية. كما يستهدف تعزيز مسار التحول الصناعي في المملكة، وتمكين الشراكات الدولية، وتأكيد مكانة السعودية مركزًا صناعيًا وتقنيًا رائدًا في المنطقة.