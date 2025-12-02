"من روبوتات البناء إلى صانعة القهوة.. تقنيات ذكية تبهر زوّار معرض التحول الصناعي 2025 بالرياض"

“ألفا بوت 2”.. روبوت متعدد المهام يصل إلى السعودية لأول مرة

وفي جانب آخر من المعرض، استعرض غو ياندونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AI² Robotics، النسخة الأحدث من روبوتهم المتقدم “ألفا بوت 2” في أول مشاركة لهم داخل المملكة. وقال ياندونغ لـ”سبق”: “هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها منتجنا في السعودية، ويمكن استخدام روبوت (ألفا بوت 2) في عدد كبير من السيناريوهات المختلفة سواء في التصنيع أو الخدمات العامة.” وأوضح أن الروبوت قادر على تنفيذ مهام متنوعة، مثل صنع القهوة، وإعداد المثلجات، وتحضير الفشار، حيث يمكن برمجته للعمل على أي جهاز متوفر في السوق. وأضاف: “قمنا بتدريب الروبوت بدقة، وربطناه بنموذج متقدم للتعرّف على لغة الرؤية، ليتمكن من التعرف على الأشياء والتعلم بسرعة واستخدام مختلف المعدات. وقد تم استخدامه بالفعل في مطارات ومصانع وشركات تقنية كبرى.”