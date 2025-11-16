20 مستشفى دون موافقات مسبقة.. وبوبا العربية تعزّز الطب الاتصالي والرعاية الفورية

في خطوة تعكس تطور قطاع التأمين الصحي في المملكة وتسريع التحول نحو نماذج مبتكرة للرعاية، أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي InGate 2025، عن خطتها لتوسيع مبادرة "بوبا بدون موافقات مسبقة" لتشمل 20 مستشفى بنهاية 2025، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج التحول الصحي الوطني.
تعد المبادرة الأولى من نوعها في قطاع التأمين الصحي بالمملكة، إذ تتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات الطبية مباشرة في العيادات الخارجية، مثل التحاليل والأشعة وصرف الأدوية، دون الحاجة إلى انتظار الموافقات الطبية، مما يسهل الوصول إلى الرعاية، ويقلل الإجراءات الإدارية، ويعزز الكفاءة التشغيلية لكل من شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية.
وتشمل المبادرة حاليًا أكثر من 17 مستشفى في مختلف مناطق المملكة، فيما وقّعت بوبا العربية اتفاقيات تعاون جديدة مع مستشفيات بارزة مثل المستشفى السعودي الألماني، ومستشفى السلامة، ومستشفى كينغز كوليدج لندن، بهدف دعم التوسع المخطط وتوسيع نطاق الخدمة في مختلف المناطق.
وقال المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية، إن مبادرة "بدون موافقات مسبقة" تمثل تطورًا جوهريًا في رحلة تحسين تجربة العميل، حيث تنتقل الشركة من نموذج التأمين التقليدي إلى نموذج أكثر تقدمًا يربط خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة رقمية موحّدة تضع جودة الخدمة وراحة المستفيد في مقدمة الأولويات.
وأكد أن قطاع التأمين الصحي يعيش مرحلة إعادة تشكيل مدفوعة بالتنظيمات الحديثة وتطور الإطار الرقابي لهيئة التأمين، اللذين يهيئان بيئة أكثر دعمًا للابتكار والنماذج الرقمية، مشيرًا إلى أن بوبا العربية تستثمر في الصحة الرقمية والتحليلات المتقدمة لرفع جودة الخدمة وتقديم رعاية أكثر استباقية وفعالية، بما يعزز بناء منظومة رعاية وطنية متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار.
وخلال المؤتمر، استعرضت بوبا العربية نموذجها المتكامل للرعاية الصحية عبر ذراعها الصحي "بوبا للرعاية المتكاملة"، الذي يجمع بين الرعاية الرقمية والميدانية والمنزلية ضمن منظومة موحدة، وتقدم الشركة أكثر من 400 ألف استشارة طبية سنويًا عبر العيادة الرقمية بإشراف أطباء سعوديين، إلى جانب خدمات الفحوصات المنزلية وتوصيل الأدوية، مما يعزز الوصول إلى الرعاية ويجعلها أكثر تكاملًا وملاءمة لاحتياجات المستفيدين.
كما تمتد خدمات الشركة إلى بيئات العمل عبر 15 عيادة داخل مقار مؤسسات وطنية بارزة مثل صندوق الاستثمارات العامة، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة صافولا، كافد، ومصرف الإنماء، مع خطط لافتتاح أول عيادة فعلية متكاملة في الرياض تعتمد نموذجًا متطورًا للرعاية الأولية والوقائية يربط بين إدارة الأمراض المزمنة والمتابعة الرقمية ضمن تجربة صحية متصلة.
وتواصل بوبا العربية تطوير تجربة العملاء عبر إطلاق خدمات رقمية مبتكرة، إذ تعد أول شركة تأمين في المملكة تتيح لأعضائها ترقية شبكة المستشفيات أو مزايا التأمين مثل (فئة الغرفة وحد تغطية الحمل والولادة) مباشرة عبر تطبيقها الرقمي.
وقد حققت الشركة أعلى معدلات الأداء في مؤشر رضا العملاء بنسبة 81% مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 52%، وفق تقرير هيئة التأمين، ما يعكس نجاحها في بناء تجربة صحية متكاملة قائمة على الجودة والتواصل الإنساني.
ويرى شنيمر أن سوق التأمين الصحي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، مع توقعات بارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة من 42 مليار ريال في 2024 إلى 83 مليار ريال في 2030، ويرجع هذا النمو إلى تبني التقنيات الصحية، وتوسع خدمات الطب الاتصالي، وارتفاع الوعي الصحي لدى المستفيدين.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا أكبر في الرعاية الافتراضية بما يساهم في سد الفجوات الجغرافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية في جميع المناطق، كما ستتزايد أهمية الوقاية والعافية كجزء رئيسي من نموذج الرعاية، لتتحول شركات التأمين من دورها التقليدي في تغطية العلاج إلى شريك فعال في دعم نمط حياة صحي من خلال برامج تحفيزية وتوعوية مستمرة.
وأشار شنيمر إلى أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة الرقمية وتفعيل استخدام البيانات اللحظية بما يعزز مستوى الامتثال ويرفع ثقة العملاء في منظومة التأمين، مضيفًا أن الاستثمار في التحليلات المتقدمة والصحة الرقمية يساهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة واستدامة للقطاع، مع انتقال التأمين الصحي نحو نماذج أكثر ذكاءً واتصالًا تضع الإنسان في قلب التجربة.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 2025 شهد مشاركة أكثر من 150 جهة محلية ودولية، و100 متحدث، إلى جانب نحو 7 آلاف زائر من الخبراء والمستثمرين ورواد التقنية، وناقش المؤتمر مستقبل القطاع ودور الابتكار والتقنية في تحفيز النمو المستدام وتعزيز التكامل بين الخدمات.