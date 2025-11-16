20 مستشفى دون موافقات مسبقة.. وبوبا العربية تعزّز الطب الاتصالي والرعاية الفورية

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا أكبر في الرعاية الافتراضية بما يساهم في سد الفجوات الجغرافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية في جميع المناطق، كما ستتزايد أهمية الوقاية والعافية كجزء رئيسي من نموذج الرعاية، لتتحول شركات التأمين من دورها التقليدي في تغطية العلاج إلى شريك فعال في دعم نمط حياة صحي من خلال برامج تحفيزية وتوعوية مستمرة.