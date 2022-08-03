إعلان نتائج القبول النهائية عبر بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للجامعات في الرياض.. غدًا

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، أن بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات؛ ستعلن يوم غد الخميس نتائج القبول النهائية للطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الدراسي 1444هـ عبر البوابتين، في جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية بمنطقة الرياض.