إنجاز طبي نوعي بالشرقية.. أول عملية حقن بخلايا CAR-T في مستشفى الملك فهد التخصصي

سجّل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، إنجازًا طبيًا نوعيًا، بإجراء أول عملية حقن بتقنية الخلايا التائية المتقدمة (CAR-T Cell) في المنطقة الشرقية، لمريض يعاني أحد أنواع سرطانات الدم، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
وتُعد تقنية CAR-T من أحدث الأساليب العلاجية في مجال علاج سرطانات الدم المستعصية، وتستهدف بشكل خاص مرضى سرطان الدم اللمفاوي الحاد وبعض أنواع الليمفوما من خلايا نوع B، خصوصًا في الحالات التي لم تستجب للعلاجات التقليدية كالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
ويعتمد العلاج على "هندسة المناعة الشخصية"، حيث تُسحب الخلايا التائية من دم المريض، وتُرسل إلى مختبرات متقدمة لمعالجتها خلوياً، بحيث يتم تزويدها بمستقبلات تمكّنها من التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها بدقة. وبعد تحضير المريض بجلسات علاجية خاصة، يُعاد حقن هذه الخلايا المعالجة لتباشر عملها في مهاجمة الورم، تليها فترة متابعة دقيقة لتقييم الاستجابة الصحية.
وتشير الدراسات الطبية إلى أن معدلات نجاح هذا النوع من العلاج تتراوح بين 30% إلى 60%، وفقًا لطبيعة الورم وتشخيص الحالة، ما يجعله خيارًا واعدًا للحالات التي فشلت معها العلاجات التقليدية.
ويعكس هذا الإنجاز كفاءة الكوادر الطبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، كما يُعدّ توطين هذه التقنية المتقدمة في المنطقة الشرقية خطوة نوعية تسهم في تخفيف معاناة المرضى وذويهم، وتسريع حصولهم على رعاية تخصصية دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية.