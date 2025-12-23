إنجاز طبي نوعي بالشرقية.. أول عملية حقن بخلايا CAR-T في مستشفى الملك فهد التخصصي

سجّل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، إنجازًا طبيًا نوعيًا، بإجراء أول عملية حقن بتقنية الخلايا التائية المتقدمة (CAR-T Cell) في المنطقة الشرقية، لمريض يعاني أحد أنواع سرطانات الدم، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.