"اللؤلؤي وذيل الثعلب".. مستقبل واعد لزراعة "الدخن" في عسير يدفعه تاريخ طويل

وتسرد المزارعة "أم محمد" التي شاركت في المهرجان في حديثها لـ"واس" طرق زراعة الدخن قديماً، حيث تبدأ بحرث الأبقار للمزارع ثم نثر حبوب الدخن بشكل مستقيم ثم متابعتها على مدار 3 أشهر ثم حصدها بتعاون بين أهل القرية وفركها باليد أو دوسها بالثيران لتخرج الحبوب صافية من العذوق ليتم نشرها في مساحة مسطحة من الأرض حتى تجف، ثم تتم عملية "الذري" لتصفية الحبوب من أي شوائب ثم تطحن على الرحى لتكون جاهزة للطهي إما على شكل خبز أو عصيدة أو عركها مع إضافة بعض السمن والحليب الطازج.