طرح 27 مشروعًا اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر "استطلاع"

وبالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، طرحت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء مشروعَ "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء"؛ بهدف وضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، وحظر المنشآت من تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبيّن أن هناك تسمُّمًا، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 05 ديسمبر 2024.