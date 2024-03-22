أنقذت حياة ألف وقصة "جود" حاضرة.. مشاركة فاعلة لـ"قلبي" في "خير من يمثلهم"

أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حملة بعنوان "خير من يمثلهم" والذي يهدف المركز من خلال هذا الهاشتاق لدعم كافة منسوبي الجمعيات العاملين بالقطاع غير الربحي واستذكار جهودهم التي يبذلونها للنهوض بالقطاع عبر جمعياتهم ما يسهم في التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية 2030م من القطاع غير الربحي.
وشاركت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" في الحملة باستذكار جهود مجلس الإدارة برئاسة الدكتور علي سليمان المسعود استشاري القلب المعروف، وجهود الإدارة التنفيذية بقيادة المدير التنفيذي الدكتور حسين علي العنزي، على ما يقدمونه من أجل تميز الجمعية التي خدمت أكثر من 10 آلاف مستفيد رغم العمر القصير للجمعية.
واستطاعت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" إنقاذ حياة أو إنهاء معاناة 1000 مريض بالقلب (قسطرة أو قلب مفتوح) أُجريت لهم في المستشفيات السعودية على أيدي استشاريين ومتخصصين، فيما استفاد من برامج الجمعية أكثر من 10 آلاف مستفيد.
وتؤكد الجمعية أن إنقاذ حياة إنسان من أسمى الأعمال النبيلة التي يقوم بها الإنسان، فلا شيء يستحق الذكر أمام مثل هذه الأعمال، ومنها قصة الطفلة "جود" التي استطاع والداها يذوقا طعم النوم بعد إجراء العملية لطفلتهم "جود"، والتي كانت تحتاج كل ساعتين إلى رعاية وتدليك من أجل التنفس.
وتأسست جمعية "قلبي" في العام 1440هـ على أيدي أطباء قلب سعوديين هم حاليًا أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، حيث تقوم على مبدأ التطوع من الطبيب المعالج وتخفيض النفقات من المستشفى ودعم المانح لتقدم الخدمات بشكل مجاني ومباشر للمستفيد الذي يعاني بسبب مرض القلب.
كما تقوم الجمعية بالعمل التوعوي بشكل كبير، حيث زارت الجمعية مؤخرا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كأول جمعية تزور المركز، وقبل ذلك قد زارت مجلس الشورى وشاركت في العديد من المهرجانات والمناسبات الوطنية.