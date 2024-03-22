أنقذت حياة ألف وقصة "جود" حاضرة.. مشاركة فاعلة لـ"قلبي" في "خير من يمثلهم"

وتؤكد الجمعية أن إنقاذ حياة إنسان من أسمى الأعمال النبيلة التي يقوم بها الإنسان، فلا شيء يستحق الذكر أمام مثل هذه الأعمال، ومنها قصة الطفلة "جود" التي استطاع والداها يذوقا طعم النوم بعد إجراء العملية لطفلتهم "جود"، والتي كانت تحتاج كل ساعتين إلى رعاية وتدليك من أجل التنفس.