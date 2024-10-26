شاهد.. مياه السيول تشكل لوحات جمالية في القرية التاريخية بأشيقر

وأصبح العديد من البيوت فيها جاهزًا للسكن واستقبال الزوار والضيوف، كما تم بناء مقر لدار التراث الذي يحتوي على معالم الحياة القديمة من جلسة شعبية، إلى متحف يزخر بالقطع الأثرية المتنوعة وبعض المقتنيات.