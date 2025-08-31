stc تستعرض ريادتها الرقمية أمام وزير الاتصالات السوري في زيارة رسمية للمقر الرئيسي

زار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، عبدالسلام هيكل، اليوم، مقر مجموعة "stc"، يرافقه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في إطار تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين الشقيقين.
وكان في استقبالهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة stc، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد، وعدد من القيادات التنفيذية في المجموعة.
وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو stc أبرز الخدمات الرقمية والحلول التقنية المتقدمة، أبرزها شبكة الجيل الخامس التي تُعد من الأوسع انتشارًا في المنطقة، وتدعم التحول الرقمي عبر سرعات فائقة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مراكز البيانات الإقليمية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وحلول المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.
كما جرى عرض خدمات stc bank للمدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية، باعتبارها منصة رقمية متقدمة في المنطقة.
واطّلع الوفد السوري على المبادرات المستدامة للمجموعة، المرتكزة على الابتكار والتحول الرقمي، والتي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع مناقشة سبل تعزيز التكامل الرقمي وتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
واختتمت الزيارة بجولة ميدانية على مرافق المجموعة، شملت أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها stc خلال الأعوام الأخيرة.