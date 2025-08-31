stc تستعرض ريادتها الرقمية أمام وزير الاتصالات السوري في زيارة رسمية للمقر الرئيسي

وخلال الزيارة، استعرض مسؤولو stc أبرز الخدمات الرقمية والحلول التقنية المتقدمة، أبرزها شبكة الجيل الخامس التي تُعد من الأوسع انتشارًا في المنطقة، وتدعم التحول الرقمي عبر سرعات فائقة وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مراكز البيانات الإقليمية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، وحلول المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.