"الحكومة الرقمية": جاهزية تبني التقنيات الناشئة للجهات الحكومية بلغت 60.35%

ويأتي التقرير في إطار عمل الهيئة لإصدار مؤشرات وتقارير قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها، بما يعزز ريادة المملكة رقميًّا، حيث حصلت على المركز (الثالث) عالميًّا من بين (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTM)الصادر من مجموعة البنك الدولي، كما حققت المركز (الأول) على مستوى المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالإضافة إلى تحقيق أفضل نتيجة تاريخية منذ أكثر من (20) عامًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية EGDI الصادر من الأمم المتحدة.