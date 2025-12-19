خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العرب فيفا قطر 2025

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوز المنتخب المغربي الأول بكأس العرب فيفا قطر 2025، أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".