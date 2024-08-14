العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بحرض تقدم خدماتها لـ 385 مستفيدًا خلال أسبوع

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 385 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 91 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 198 حالة، وعيادة الباطنية 92 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 213 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 398 فردًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 459 خيمة و425 حقيبة إيوائية في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2.754 فردًا بواقع 459 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.