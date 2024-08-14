العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بحرض تقدم خدماتها لـ 385 مستفيدًا خلال أسبوع

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 459 خيمة و425 حقيبة إيوائية في مديريتي ميدي وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2.754 فردًا بواقع 459 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.