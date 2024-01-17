جراحة ناجحة بتجمُّع جازان الصحي لاستئصال ورم سرطاني معقّد لطفل بعمر ٨ سنوات

وفي التفاصيل، حضر طفل يبلغ من العمر ٨ سنوات لمستشفى الملك فهد المركزي، وكان يعاني ألماً وتورماً بالجهة اليمنى أعلى الكبد؛ وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين أنه يعاني ورماً سرطانياً ناشئاً من الأضلع التاسع والعاشر والحادي عشر مهاجماً الحجاب الحاجز والكبد من الخلف.